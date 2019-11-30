شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يهنئ ميسي العراق بتأهل بلاده لنصف نهائي بطولة خليجي 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ لاعبو الإسماعيلى زميلهم الدولى العراقى همام طارق بعد تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي بطولة خليجي 24 عقب تحقيق الفوز الثاني في المجموعة الأولى على حساب الإمارات بهدفين وذلك خلال معسكر الفريق المقام حاليا بالاسكندرية.

ويواجه الدروايش نظيره الاتحاد السكندرى اليوم باستاد المكس لحساب الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى،أن ناديه سيوافق على مشاركة الدولى العراقى همام طارق فى بطولة خليجى 24 المقامة بقطر حتى ديسمبر المقبل بشرط.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أبلغت همام طارق بأنه فى حال وصول منتخب العراق للدور قبل النهائى، وعدم وجود ارتباط رسمى للإسماعيلى، سأتحدث مع رئيس النادى للحصول على إذن بسفر اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده".

Advertisements

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "همام طارق ملتزم ويؤدى التدريبات والمباريات بجدية شديدة، ونقدر رغبته فى قيادة منتخب بلاده، إلا أن ارتباط النادى بمباريات مهمة تمنعنا من الموافقة على غيابه".

وعقد الدولى العراقى همام طارق، صانع ألعاب النادى الاسماعيلى، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات القليلة الماضية، عرض عليهم خلالها التنازل عن راتبه مقابل موافقة النادى على مشاركته مع المنتخب العراقى فى خليجى 24 ومازال اللاعب ينتظر موافقة مسئولى الدراويش على هذا الاقتراح.

وحرص همام طارق خلال الجلسة على إبداء رغبته الشديدة فى الظهور مع أسود الرافدين فى هذه البطولة ، وتلقي النادي الإسماعيلي طلبا من أسود الرافدين يطلب فيه السماح للدولي العراقي همام طارق بالمشاركة في خليجى 24 التي انطلقت الثلاثاء الماضى بقطر، الأمر الذى رفضه مسئولو الدراويش لارتباط النادى بمواجهة الجزيرة الإماراتي فى نفس اليوم.