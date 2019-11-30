شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الصقر أحمد حسن يودع الساحرة المستديرة بعد مسيرة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 2013 أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق اعتزاله الساحرة المستديرة نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.
"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.
وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.
وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر زى النهاردة.. الصقر أحمد حسن يودع الساحرة المستديرة بعد مسيرة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.