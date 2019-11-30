شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الغياب عن الأهلي 30 يوماً يهدد على معلول بسبب الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الاهلى ، مُهدداً بالغياب عن الفريق الأحمر لمدة قد تصل لـ30 يوماً، بعد تعرض على معلول للإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة النجم الساحلى التونسي.

ويُجرى على معلول اليوم، السبت، أشعة على العضلة الضامة لتحديد حجم إصابته وإن كانت المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق فى العضلة، ولكن الجهاز الطبى رفض الجزم قبل خروج نتيجة الأشعة بشكل رسمى، مع وجود احتمالية أن تكون الإصابة إجهاد عضلى فقط وفى وقتها سيحتاج اللاعب لـ10 أيام على الأكثر للتعافى.

ووصلت بعثة الأهلى للقاهرة قادمة من تونس فى تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 انتصارات رائعة محلياً وأفريقياً.