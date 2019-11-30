شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة بطل بنين والكونغو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة ادجوبى بطل بنين مع نظيره موتيما بيمبى بطل الكونغو فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية للدولى المصرى إبراهيم نور الدين والمقرر لها الأحد 8 ديسمبر فى بنين. ويتكون طاقم تحكيم المباراة من إبراهيم نور الدين حكماً للساحة ويعاونه أحمد توفيق مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانى وأحمد الغندور حكماً رابعاً. وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبهم نواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

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