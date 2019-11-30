شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة بعد العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لاعبى فريقه راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد وصول البعثة الحمراء من تونس فى الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويبدأ الأهلى بداية من غد، الأحد، استعداداته لمواجهة بنى سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.

وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف فى افتتاح دور المجموعات، وبذلك يحتل الأحمر المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط، فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط، ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 انتصارات رائعة محلياً وأفريقياً.