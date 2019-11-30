قصة صور .. ميتشو فى مهمة الهروب من سكينة الإقالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى المدير الفنى الصربى للزمالك ميتشو إلى الهروب من سكينة الإقالة من خلال تحقيق الفوز على مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى ستجمعهما عصر اليوم السبت فى إطار أولى مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا . خاصة أن علاقة ميتسو بجماهير الزمالك حاليا أصبحت متوترا فى ظل خسارة نقاط فى الدورى أخرها الهزيمة من إنبى بنتيجة 2 / 1 فى إطار مؤجلات الجولة السادسة بالدورى .

و يطمح ميتشو فى مصالحة الجماهير عبر بوابة مازيمبى بالحصول على أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات خارج الأرض، و يرصد الخليج 365 لقطات لميتشو توضح صرامته و علامات التركيز على ملامحه فى الصور التالية :

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ميتشو فى مران الزمالك

ميتشو على الخط

إبتسامة ميتشو على الدكة

ميتشو

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