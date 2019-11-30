شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الطلائع والزمالك مع الجونة فى دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها الأهلي وطلائع الجيش، ولقاء الزمالك والجونة.

وطالب محمد سعد المدير الفني للأهلي 2003 اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة المباراة الماضية والتي خسرها شباب القلعة الحمراء أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، والتركيز بقوة في مباراة الغد من أجل استعادة نغمة الانتصارات مجدداً.

ويمتلك فريق الأهلي 2003 في رصيده 24 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وهزيمتين.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

الزمالك x الجونة

سموحة x الانتاج الحربي

جرس الحدود x طنطا

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إنبي x إف سي مصر

طلائع الجيش x الأهلي

بيراميدز x وادي دجلة

المقاولون العرب x أسوان

مصر المقاصة x الاسماعيلي

الاتحاد السكندري x المصري