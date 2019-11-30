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التشكيل المتوقع للزمالك ضد مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تأمين وسط ملعب الفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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