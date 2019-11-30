شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تأمين وسط ملعب الفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.