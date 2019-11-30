شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات حسم الاهلي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي مسألة وقت ولم يتبقي سوى الإعلان فقط بعدما أنهي مسئولي النادي الصفقة لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين.

واتفق مسئولو الاهلي مع النادي البرتغالي علي دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع النادي ، علي أن يحصل كهربا 12 مليون جنيه خالصة الضرائب في الموسم الواحد مع المارد الأحمر ليكون ضمن الفئة الأولي في الاهلي .

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاهلي أنهت جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال الجلسات التى تمت خلال الفترة الماضية بين اللاعب خلال أجازته الأخيرة بالقاهرة وبين مسئولي القلعة الحمراء الذين حسموا الأمر مع السويسري رينيه فيلر المدير الفني للفريق الذى كان مُتخوفاً من عدم إلتزام اللاعب حال إنتقاله للأهلي لكن أكثر من مسئول بالنادي طمأن المدرب السويسري وأكدوا له أن اللاعب سيكون مُلتزماً تماماً داخل الملعب وخارجه وهو ما جعل المدير الفني للأهلي يتراجع عن قناعته السابقة ويُرحب بإتمام الصفقة ليبقي فقط الإعلان الرسمي لاسيما .

وتأكد الأهلي من صحة موقف النادي من الصفقة من خلال المحامي السويسري مونتيييري الذي أطلع على جميع المستندات والأوراق بعدما هدد الزمالك بتصعيد الموقف للفيفا حال تعاقد الاهلي مع اللاعب.