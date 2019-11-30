صلاح أساسياً في التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي يعود فريق ليفربول الإنجليزي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بمواجهة فريق برايتون على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز. ويفتقد الريدز في مباراة برايتون، البرازيلي فابينيو وهو يُعد من أهم لاعبي ليفربول في خط الوسط. وسيعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على الدفع بأوكسليد تشامبرلين بدلاً من فابينيو في خط الوسط، بجانب الثنائي جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم. وسيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز بعد عودته من الإصابة ومشاركته بصورة طبيعية في مباراة ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1). Advertisements وجاء التشكيل المتوقع لليفربول حسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية كالآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أليكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبيرتسون. خط الوسط: جوردان هيندرسون - جورجينو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

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