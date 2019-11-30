تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي. ويفتتح الزمالك مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي خارج الأرض في الثالثة عصر اليوم السبت. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن تشكيل الزمالك من المنتظر أن يشهد عودة عبدالله جمعة لمركز المدافع الأيسر، بجانب التونسي فرجاني ساسي في وسط الملعب. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبد اللة جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدى النقاز. خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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