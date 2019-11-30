رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم مجاناً.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر zamalek live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي اليوم مجاناً.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر zamalek live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق مازيمبي اليوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويلتقي فريق زيسكو الزامبي مع فريق بريميرو اوجوستو الانجولي مساء اليوم أيضا في الساعة السادسة ضمن منافسات تلك المجموعة أيضاً مع فريقي الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي الكونغولي :-

وأعلن ميتشو قائمة نادي الزمالك خلال مباراة مازيمبي الكونغولي، والتي شهدت عودة طارق حامد لاعب خط وسط الفريق بعد غيابه في مباراة إنبي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي :-

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat

- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3

- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.