رياضة | الزمالك يتحدى مازيمبي الذي لا يخسر على ملعبه في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى مازيمبي الذي لا يخسر على ملعبه في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدى نادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك مهمة شبه مستحيلة ضد مازيمبي الذي لم يخسر على ملعبه الجديد في البطولات الإفريقية منذ افتتاحه في عام 2011 حيث لعب عليه 50 مباراة حتى الآن فاز في 40 وتعادل في 10 لقاءات ولم يخسر.

وتضم مجموعة الزمالك أندية مازيمبي وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبي وهي مجموعة صعبة للفريق الأبيض.

وتوج نادي مازيمبي على ملعبه الجديد بدوري أبطال إفريقيا في عام 2015 والكونفيدرالية فى 2016 و2017 وكأس السوبر فى 2011 و2016.

مازيمبي في السوبر الإفريقي عام 2011

تعادل مع الفتح الرباطي المغربي سلبيًا وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 9 مقابل 8

مباريات مازيمبى فى دوري أبطال إفريقيا والسوبر 2011

مازيمبي في دورى أبطال إفريقيا عام 2012

اكتسح مازيمبي بسداسية نظيفة على باور ديناموز فى دور الـ32

فاز على المريخ بهدفين نظيفين فى دور الـ16

تعادل مع تشيلسى الغاني 2-2 في دور المجموعات

فاز على الزمالك بهدفين نظيفين دور المجموعات

فاز على الأهلي في دور المجموعات

تعادل مع الترجي في نصف نهائي إفريقيا

مباريات مازيمبي فىيدورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2013

اكتسح موشودى بسداسية نظيفة فى دور الـ32

خطف أورلاندو بايرتس بهدف نظيف رد فى دور الـ16

قهر مابوتو الموزمبيقي برباعية فى دور الـ16 مكرر بالكونفيدرالية

انتفض على الفتح الرباطي المغربي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بالكونفيدرالية

فاز على البنزرتي التونسي بهدف نظيف فى دور المجموعات بالكونفيدرالية

فاز 4-2 على وفاق سطيف فى دور المجموعات بالكونفيدرالية

خطف الملعب المالي بهدف في نصف نهائي الكونفيدرالية

تغلب بنتيجة 2-1 على الصفاقسي التونسي في نهائي الكونفيدرالية

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2014

أمطر دوالا الكاميروني بثلاثية نظيفة فى دور الـ32

فاز بهدف على سيوي سبور فى دور الـ16

عبر فيتا كلوب الكونغولي بهدف فى دور المجموعات

تفوق على الزمالك بهدف في دور المجموعات.

انتصر 3-1 على الهلال السودامي فى دور المجموعات.

فاز 3-2 على وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبي فى دورى أبطال إفريقيا 2015

تفوق 3-1 على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور الـ32

فاز 2-1 على الملعب المالى فى دور الـ16

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تعادل سلبيًا مع الهلال السوداني في دور المجموعات

تغلب على سموحة بهدف في دور المجموعات

قهر المغرب التطواني بخماسية نظيفة في دور المجموعات

واصل هوايته بالفوز 3-0 على المريخ السوداني فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاز مازيمبى 2-0 على اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والسوبر 2016

الفوز بهدف على سانت جورج الإثيوبيفى دور الـ32 فى دورى أبطال إفريقيا

التعادل 1-1 مع الوداد فى دور الـ16 فى دورى أبطال إفريقيا

فاز 1-0 على الملعب القابسي بدور الـ16 مكرر بالكونفيدرالية

3-1 على ميدياما الغاني بدور المجموعات بالكونفيدرالية

الانتصار بهدف على مولودية بجاية في دور المجموعات بالكونفيدرالية

المرور بـ3-1 على يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات بالكونفيدرالية

تعادل سلبي مع النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفيدرالية

أحرز 4-1 على مولودية بجاية في نهائي الكونفيدرالية

فاز 2-1 على النجم الساحلى بكأس السوبر الإفريقي 2016

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2017

تعادل 1-1 مع سوسيتى يونايتد فى دور الـ32

مباريات مازيمبي في دورى أبطال إفريقيا 2018

4-0 على سونجو موزمبيق فى دور الـ32

4-1 على وفاق سطيف في دور المجموعات

1-0 على مولودية الجزائر بدور المجموعات

تعادل 0-0 مع الدفاع الجديدى بدور المجموعات

تعادل 1-1 مع أول أغسطس فى ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2019

فاز بهدف على زيسكو يونايتد فى دور الـ32

2-0 على الإسماعيلى فى دور المجموعات

اكتسح الأفريقي التونسي 8-0 في دور المجموعات

فاز 2-0 على النادى القسنطيني فى دور المجموعات

أمطر 4-1 على سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

تعادل سلبي مع الترجي التونسي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبي فى دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020

3-1 فوسا جينيور بطل مدغشقر فى دور الـ32