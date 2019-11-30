رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

نقدم لكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء منافسات الجولة السادسة من البطولة بخلاف المباريات الاي تم تأجيلها لأسباب مختلفة.



نتيجة مباراة المقاولون العرب والجونة واستطاع نادي المقاولون العرب أن يفوز على نظيره نادي الجونة بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه المباراة يكون قد لعبت 6 مباريات فقط حتى الآن من مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد المقاولون العرب إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الجونة عند 4 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.

موعد استكمال مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ولا تعتبر مباراة نادي المقاولون ضد نادي الجونة أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز هي أخر مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري ولكن لازال يتبقى مباريات أخرى.

وتبقى بذلك مباراة واحده بين نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري ستلعب اليون السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري ويتصدر نادي المقاولون العرب حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيده عن النادي الأهلي أقرب منافسيه.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء منافسات الجولة السادسة اليوم كالآتي:

1- المقاولون العرب 13 نقطة

2- الأهلي 12 نقطة

3- بيراميدز 12 نقطة

4- الزمالك 10 نقاط

5- حرس الحدود 9 نقاط

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