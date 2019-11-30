رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة ليفربول ضد برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة ليفربول ضد برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه برايتون في ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول اليوم السبت 30 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجيزي الممتاز.



ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز على منافسه الذي لا يمر بأفضل حالاته في الوقت الحالي، وذلك من أجل الحافظ على فارق الثمان نقاط مع ملاحقه نادي ليستر سيتي.

الغياب الأهم لليفربول أمام برايتون وسيغيب عن ليفربول نجم وسط الفريق ومنتخب البرازيل فابينيو، الذي خرج مصاباً خلال مواجهة نابولي الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأثبتت الفحوصات تعرض فابينيو لقطع في رباط الكاحل، وسيغيب ليفربول بذلك عن الفريق لمدة شهرين، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة برايتون القادمة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكير خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرستون خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين – جورجينو فينالدوم – جوردان هيندرسون خط الهجوم: سادي ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح. Advertisements

التشكيل المتوقع لفريق برايتون ضد ليفربول في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز

بينما من المتوقع أن يخوض المدرب الإنجليزي جراهام بوتر مباراة ليفربول وفق التشكيل التالي. حراسة المرمى: ماتيو رايان خط الدفاع: مارتن مونتويا – أدام ويبستر – لويس دانك – دان بيرن خط الوسط: ستيفين ألزاتي - دافي بروبر – دالي ستيفنز – لياندرو تروسار خط الهجوم: نيل موابي – آرون كونولي.

ترتيب فريقي ليفربول وبرايتون قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي ليستر سيتي، بينما يحتل بريتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة لها تنقل المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 7 بصوت المعلق حسن العيدراوس.



ويدير المباراة الحكم الإنجليزي الكبير مارتن أتكينسون.