اونلاين | كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر salah YALLA شوت TIME Real Madrid كورة ستار رابط سريع NEW

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

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القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية

ستكون مباراة ريال مدريد اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الملكي بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.