شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. الأبيض يخوض معركة النقاط الثلاثة أمام الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل الزمالك مشواره بدور المجموعات عندما يواجه نظيره مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى بجوار ناديى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص أول ثلاثة نقاط فى دور المجموعات، لاسيما فى ظل الظروف التى سبقت اللقاء، عقب الهزيمة التى تلقاها الفارس الأبيض من نظيره إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع مع اللاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، حيث شدد خلال الجلسة على أهمية المبارة لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الكونغولى، مبديًا ثقته فى قدراتهم على عبور اللقاء ومصالحة الجماهير بعد الهزيمة الأخيرة من إنبى، حيث طالبهم بغلق هذا الملف تماما والتركيز فقط فى المهمة الإفريقية، بالإضافة إلى عودة الأداء الجيد للفريق الأبيض والتحلى بالروح القتالية للاعبين لتوجيه رسالة قوية لمنافسيهم أن الزمالك جاء لينافس على اللقب الإفريقى وتحقيقه فى هذه النسخة، خاصة أن الأبيض لم يتوج بلقب دورى أبطال إفريقيا منذ عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، ليحقق اللقب الخامس والأخير فى تاريخه، كما تُعد المباراة هى الفرصة الأخيرة للصربى ميتشو من أجل مُصالحة الجماهير البيضاء التى ترى أنه تسبب فى إهدار العديد من النقاط للفريق هذا الموسم بالإضافة إلى الصعود لدور المجموعات بشق الأنفس بعد فوز الأبيض على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد، فى إياب دور الـ32 بالبطولة الإفريقية ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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من جانبه، يدرس الصربى ميتشو تغيير طريقة اللعب فى مباراة مازيمبى الكونغولى حيث يفكر فى الاعتماد على 3 لاعبين فى وسط الملعب لتوفير مزيد من التأمين الدفاعى بسبب قوة الفريق الكونغولى حيث يرى المدير الفنى للزمالك أن خطورة مازيمبى بشكل كبير تكمن فى وسط الملعب بالإضافة إلى التقارب بين عناصره بشكل كبير، ولذا من المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل الأبيض المكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم أو أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فى المقابل، سيدخل مازيمبى الكونغولى المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة مبكرًا للمنافسة على اللقب، لاسيما وأنه يُعد واحدًا من الفرق الكبرى فى القارة الإفريقية ونجح فى التساوى مع الزمالك فى عدد مرات الفوز بدورى أبطال إفريقيا حيث توج 5 مرات من قبل وحل وصيفًا مرتين مثل الفارس الأبيض تماما، بالإضافة إلى إيجادته على ملعبه ووسط جماهيره، حيث لم يُهزم الفريق الكونغولى من ضيوفه فى أى مباراة إقيمت من قبل على أرضه بالبطولات القارية منذ افتتاحه لملعبه الجديد والحالى فى 2011، ويتميز لاعبى مازيمبى بالسرعات الكبيرة والتقارب بين خطوط الفريق خاصة بين خطى الوسط والهجوم، لذا سيحرص ميهايو كازيمبى، المدير الفنى لفريق مازيمبى على استغلال هذه المميزات لمباغتة الزمالك فى بداية المباراة وإحراز هدف مبكر يُسهل مأمورية اقتناص الثلاثة نقاط على لاعبيه خاصة بعد التحفيز المستمر للاعبيه بشأن ضرورة تقديم أداء جيد يسعد جماهيرهم خاصة إن اللقاء يتزامن مع احتفالية الفريق الكونغولى بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس النادى.