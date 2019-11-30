شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. التشكيل المتوقع للأبيض وقصة تأمين الملعب بـ3 لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تأمين وسط ملعب ألفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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