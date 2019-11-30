شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تطلب مواجهة منتخب مصر الأوليمبي فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة عرض من إحدى الشركات لإقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام كوريا الجنوبية خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل ، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة قد تلقي عرض آخر من اليابان لإقامة ودية فى معسكر شهر مارس باليابان.

كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد حقق إنجاز بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، دون التعرض لأي هزيمة فى المباريات الخمسة التى خاضها الفراعنة ببطولة أمم افريقيا.

كما سيطر لاعبو منتخب مصر الأوليمبي على جوائز البطولة حيث فاز رمضان صبحي بأفضل لاعب و محمد صبحي أفضل حارس و مصطفى محمد هداف البطولة .