هل يكسر الزمالك "عُقدة" ستاد مازيمبى فى البطولات القارية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى بجوار ناديى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص أول ثلاثة نقاط فى دور المجموعات.

يواجه الزمالك تحدى صعب يُزيد من الضغوط على الفريق الأبيض الذى يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، ويكمن التحدى فى عُقدة ملعب مازيمبى نفسه، الذى ستقام عليه المباراة، حيث لم يخسر الفريق الكونغولى من ضيوفه على هذا الملعب أى مباراة بالبطولات الإفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” كيف يُشكل ستاد مازيمبى عُقدة للأبيض فى البطولات القارية..

تم افتتاح ملعب مازيمبى بعد تجهيزه عام 2011، ومنذ ذلك التوقيت لم يشهد أى هزيمة للفريق الكونغولى عليه فى البطولات الإفريقية حيث شهد هذا الملعب تتويج الفريق بدورى الأبطال فى 2015 والكونفدرالية فى 2016 و2017 وكأس السوبر فى 2011 و2016.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا والسوبر 2011

إذا بدأنا بخوض مازيمبى لمبارياته القارية عام 2011 فكانت البداية أمام الفتح الرباطى فى كأس السوبر الإفريقى وفاز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 9 / 8 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى ثم شارك فى دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2011 ولكن تم استبعاده وإلغاء نتائجه فى هذه النسخة لإشراكه لاعب موقوف.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا عام 2012

فاز مازيمبى بسداسية نظيفة على باور ديناموز فى دور الـ32.

ثم الفوز على المريخ بهدفين دون رد، فى دور الـ16.

ثم التعادل مع تشلسى الغاني بهدفين لمثلهما فى دور المجموعات.

ثم الفوز على الزمالك بهدفين دون رد فى دور المجموعات.

ثم الفوز على الأهلى بدور المجموعات.

ثم التعادل مع الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2013

فاز مازيمبى على موشودى بسداسية نظيفة فى دور الـ32.

ثم فاز على أورلاندو بايرتس بهدف دون رد فى دور الـ16.

ثم فاز على مابوتو موزمبيق برباعية فى دور الـ16 مكرر بالكونفدرالية.

ثم الفوز على الفتح الرباطى، بثلاثية نظيفة فى دور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم الفوز على البنزرتى بهدف دون رد فى دور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم الفوز 4-2 على وفاق سطيف فى دور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم الفوز 1-0 على الملعب المالى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

ثم الفوز 2-1 على الصفاقسى فى نهائى الكونفدرالية.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2014

فاز مازيمبى 3-0 على دوالا الكاميرونى فى دور الـ32.

ثم فاز مازيمبى 1-0 على سيوى سبور فى دور الـ16.

ثم فاز مازيمبى 1-0 على فيتا كلوب فى دور المجموعات.

ثم فازمازيمبى 1-0 على الزمالك فى دور المجموعات.

ثم فاز مازيمبى 3-1 على الهلال السودانى فى دور المجموعات.

ثم فاز مازيمبى 3-2 على وفاق سطيف فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2015

فاز مازيمبى 3-1 على صن داونز فى دور الـ32

ثم فاز مازيمبى 2-1 على الملعب المالى فى دور الـ16.

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تعادل مازيمبى 0-0 مع الهلال فى دور المجموعات.

فاز مازيمبى 1-0 على سموحة فى دور المجموعات.

فاز مازيمبى 5-0 على المغرب تطوانى فى دور المجموعات.

فاز مازيمبى 3-0 على المريخ فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

فاز مازيمبى 2-0 على اتحاد العاصمة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية والسوبر 2016

فاز مازيمبى 1-0 على سانت جورج فى دور الـ32 فى دورى أبطال إفريقيا.

ثم تعادل مازيمبى 1-1 على الوداد فى دور الـ16 فى دورى أبطال إفريقيا.

ثم فازمازيمبى 1-0 على الملعب القابسى بدور الـ16 مكرر بالكونفدرالية.

ثم فاز مازيمبى 3-1 على ميدياما الغانى بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم فاز مازيمبى 1-0 على مولودية بجاية بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم فاز مازيمبى 3-1 على يانغ أفريكانز بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ثم تعادل مازيمبى 0-0 مع النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

ثم فاز مازيمبى 4-1 على مولودية بجاية بنهائى الكونفدرالية.

ثم فاز مازيمبى 2-1 على النجم الساحلى بكأس السوبر الإفريقى 2016.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2017

تعادل مازيمبى 1-1 سوسيتى يونايتد فى دور الـ32.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2018

فاز مازيمبى 4-0 على سونجو موزمبيق فى دور الـ32.

فاز مازيمبى 4-1 على وفاق سطيف فى دور المجموعات.

فاز مازيمبى 1-0 على مولودية الجزائر بدور المجموعات.

تعادل مازيمبى 0-0 مع الدفاع الجديدى بدور المجموعات.

تعادل مازيمبى 1-1 بريميرو أجوستو فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2019

فاز مازيمبى 1-0 على زيسكو يونايتد فى دور الـ32.

ثم فاز مازيمبى 2-0 على الإسماعيلى فى دور المجموعات.

ثم فاز مازيمبى 8-0 على الإفريقى فى دور المجموعات.

ثم فاز مازيمبى 2-0 على النادى القسنطينى فى دور المجموعات.

ثم فاز مازيمبى 4-1 على سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ثم تعادل مازيمبى 0-0 مع الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

مباريات مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا 2019 – 2020

تم إعفاء نادى مازيمبى الكونغولى من خوض مباريات دور التمهيدى فى النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا ليشارك فى دور الـ32 من البطولة الجارية، فاز مازيمبى الكونغولى 3-1 على فوسا جينيور بطل مدغشقر فى دور الـ32 وإجمالاً منذ مشاركة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا عام 2012 حتى الآن خاض على ملعبه 50 مباراة قارية سواء فى دورى أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية أوالسوبر الإفريقى، حقق الفوز فى 40 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات بينهما تعادل حُسم بركلات الجزاء الترجيحة فى النهاية أمام الفتح الرباطى فى السوبر الإفريقى.