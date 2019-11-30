رياضة | مانشستر سيتي يخطط لتحصين نجمه ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لتحصين نجمه ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن مسئولي مانشستر سيتي سيبدأون المفاوضات مع سترلينج لتجديد العقد على الرغم من أن النادي جدد عقد اللاعب في نوفمبر 2018.



وأكدت الهيئة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي الذي ينتهي في عام 2023، حيث قد يتم تمديد عقد اللاعب حتى 2025.

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وذكرت الهيئة البريطانية أن سترلينج الذي يبلغ من العمر 24 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ 2015 قادماً من ليفربول وأنه خاض مع مانشستر سيتي 210 مباراة وسجل 83 هدفاً وصنع 70 هدف حتى الآن.



وأفادت تقارير صحفية إنجليزية في ديسمبر من العام الماضي بأن تشيلسي منع 4 من جماهير الفريق من حضور المباريات خلال الفترة المقبلة بسبب واقعة تعرض رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي لهتافات عنصرية في مباراة الفريقين بالجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.



وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية بأن تشيلسي قرر حرمان المشجعين الأربعة من حضور المباريات حتى إجراء المزيد من التحقيقات في بشأن هذه الأزمة.