رياضة | ريال مدريد يقدم عرضًا جديداً للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم عرضًا جديداً للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني مازال متمسكاً برغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الملكي يسعى منذ الصيف الماضي لضم بوجبا وذاك وفقًا لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المفاوضات فشلت واستمر بوجبا في صفوف المان يونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد لعرض ثنائي الفريق خيمس رودريجيز وماريانو دياز على مسئولي إدارة الشياطين الحمر بالإضافة إلى 73 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات بوجبا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقدم عرضه هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وشارك خيمس رودريجيز في تسع مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم وربما يحتاج أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لخدماته من أجل تدعيم قوة فريقه في الثلث الأخير. Advertisements

كما سيعزز ماريانو هجوم مانشستر يونايتد وذلك عقب رحيل كلا من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي وقد يثبت أنه بديلاً جيدًا لماركوس راشفورد.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الحالي بأن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه من المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد تحديا جديدا.

واستمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مع اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و2016، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قرر إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.