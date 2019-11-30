رياضة | تقارير صحفية تكذب رسالة ميسي المزعومة لنيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية تكذب رسالة ميسي المزعومة لنيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن سر رسالة النجم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، لزميله السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي نيمار.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الرسالة التي بعث بيها ميسي للبرازيلي نيمار عقب خروج برشلونة أمام ليفربول في دوري الأبطال الموسم الماضي، عارية تماماً عن الصحة وليس لها أي أساس على الإطلاق.

رسالة ميسي لنيمار Advertisements وكانت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد نشرت في وقت سابق رسالة بعثها ميسي لنيمار، في أعقاب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد رود في مايو الماضي، حين سقط النادي الكتالوني برباعية نظيفة.

وكشفت فرانس فوتبول فحوى رسالة ميسي عن طريق تطبيق "واتساب" التي حث خلالها نيمار على العودة لبرشلونة من أجل الحصول على لقب دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه سيرحل خلال عامين عن الفريق وأن نيمار سيكون النجم الأول للفريق.

وأفادت موندوو ديبورتيفو، أن ميسي لم يقم بإرسال هذه الرسالة على الإطلاق، حيث أنه دخل في عزلة شديدة عقب الخروج من ليفربول، وأنه لم يكن له أي نشاط على تطبيقات التواصل الإجتماعي، وفقاً لرواية بعض الأصدقاء المقربين من البرغوث الأرجنتيني.