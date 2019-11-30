شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري في مؤجلات الجولة السادسة بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم السبت مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام حينما يحل الاسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساءاً على ستاد المكس بالأسكندرية فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية لاسيما أن الفريقين يمر كل منهما بإنتعاشة كروية على صعيد البطولة العربية بعد أن وصلا لدور المجموعات بكأس محمد السادس للأندية الأبطال .

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء وعلى نفس الوتيرة يعيش الاتحاد السكندرى انتعاشة كروية بعد نجاحه فى خطف تذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية بعد الإطاحة بالمحرق البحرينى بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 3-0 بمجموع المباراتين.

ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة أيضاً .

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ومن جانبه طالب الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة ، بينما يطمح طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد لتحقيق الانتصار الثالث فى المسابقة بعدما تعادل زعيم الثغر مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور.

ويستعيد الاسماعيلى فى مباراة الليلة جهود محمد الشامى الذى غاب عن مباراة الجزيرة للإيقاف بالإضافة لعودة محمد حمدى زكى بينما يغيب أحمد مدبولى للإيقاف ، ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش فى لقاء الليلة مكون من "محمد مجدى -أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن -محمود دونجا – همام طارق – محمد الشامى – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى -بينسون شيلونجو"

بينما يعول زعيم الثغر فى مواجهة الدراويش على نجومه المتألقين وأبرزهم خالد قمر هداف الفريق ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد فى لقاء اليوم مكون من : " عماد السيد ، السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، أسامة العزب ،نور السيد ، أيمن غباشي ، أحمد رفعت ، أحمد نبيل مانجا ،خالد قمر ، إيمانويل أوكوي ".