شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود اليوم لتدريبات الغائبين عن رحلة الأهلي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك سعد سمير مدافع الاهلي في مران الغائبين عن رحلة تونس اليوم،السبت، بعدما غاب عن تدريبات أوس أمس بسبب تعرضه لنزلة برد قوية جعله يكتفي بالحصول على حقنة لعلاج البرد، ثم انصرف من النادى، على أن ينتظم في المران اليوم السبت.

وحصل الغائبين عن رحلة تونس على راحة من التدريبات أمس على أن يتدربون اليوم بالتتش ومعهم سعد سمير حيث يواصل اللاعبون الغائبون عن مباراة النجم تدريباتهم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس ويشارك في المران صلاح محسن وعمار حمدى وحسين السيد، وصالح جمعة.

وخاض الاهلي مباراة النجم الساحلي التونسي أمس بملعب الأخير في إنطلاق دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً ، كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.