اليوم ..عمومية المصرى البورسعيدى تناقش الميزانية والحساب الختامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النادى المصرى البورسعيدى اليوم السبت الجمعية العمومية العادية ، حيث قامت إدارة النادى بالإعلان عن أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية المقبلة والبالغ عددهم نحو 6300 عضو، كما تم الإعلان كذلك عن الميزانية العمومية للنادى المصرى خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 الجمعية العمومية للمصرى البورسعيدى سيتم خلالها النظر فى جدول الأعمال الآتى :ــــــ • التصديق على المحضر السابق حال اعتماده من اللجنة الاستشارية باللجنة الأوليمبية قبل تاريخ الانعقاد.

• اعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 2019/6/30.. وعرض خطة النشاط المقترحة.

• اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2019/7/1 حتى 2020/6/30.

• الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات .

• ما يستجد من أعمال منها (مقترحات الأعضاء العاملين المسبقة - ما يخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع) وأى أعمال أخرى.

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