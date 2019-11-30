شكرا لقرائتكم خبر عن "صلاة جمعة ودعوات سوشيال" أبرز مشاهد استعدادات الزمالك لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو بكل قوته إلى مصالحة الجماهير بالفوز على مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى ستجمعهما فى الثالثة عصر اليوم السبت فى أولى لقاءات دور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا .

وبعيدا عن التدريبات والتعليمات الفنية، حرص لاعبو الزمالك على الاستعداد للقاء بالتقرب إلى الله سواء بالصلاة أو الدعوات.

أدت بعثة الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة لوبامباشة استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى وألقى خطبة الجمعة الدكتور منتصر الرملاوة إدارة الزمالك، حيث كان موضوعها آداب دخول المسجد.

بينما قام محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض بنشر دعوات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "واجعلها يا رب جمعة جبر الخواطر وصلاح الحال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات".

Advertisements

وأدى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو مرانه الأخير أمس على ملعب مازيمبى، استعداداً لمواجهة بطل الكونغو فى الجولة الأولى لدورى المجموعات الأفريقى.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الأولى بدورى الأبطال التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.



بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة