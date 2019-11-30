5 معلومات عن مباراة الزمالك ومازيمبى اليوم فى دورى أبطال إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبى الكونغولى، فى الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى.. - كيف تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا؟ - كيف تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا؟ تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف. - مجموعة الزمالك فى دور المجموعات - مجموعة الزمالك فى دور المجموعات يتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. Advertisements - حكم مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى - حكم مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى يُدير مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى الحكم مامادو كيتا حكم الساحة من مالى، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو. - التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى - التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى من المتوقع أن يدفع الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم". - ملعب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى - ملعب مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى ستقام مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى على ملعب مازيمبى الذى تم افتتاحه بعد التجديد عام 2011، وهو من النجيل الصناعى، وشهد تتويج الفريق بدورى الأبطال فى 2015 والكونفدرالية فى 2016 و2017 وكأس السوبر فى 2011 و 2016 وقد أعيد تجديد الملعب أيضا مؤخراً ولم يُهزم عليه فريق مازيمبى الكونغولى فى أى مباراة أقيمت فى البطولات الإفريقية على مدار 9 سنوات، حيث خاض عليه 50 مباراة حقق الفوز فى 40 لقاء وتعادل فى 10 مباريات من بينهم تعادل حسم فى النهاية بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

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