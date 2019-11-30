مدرب الأهلي يرفض التعليق على التحكيم بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، التعليق على التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه صفر / 1 ، اليوم الجمعة، أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وكان أيمن أشرف مدافع الأهلي تعرض للبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخل مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي.
وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة : “سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم”.
وأضاف أن الأهلي كان الأفضل فنياً من النجم الساحلي رغم انه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 13 .
وأوضح أن الأهلي كان يواجه فريقاً قويًا ، موضحًا أن الأمر أنتهي بالنسبة له مع نهاية المباراة، وهو يتطلع الآن إلى التركيز في المباريات المقبلة.
ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بالمسابقة الأفريقية إلى جانب أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي.
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