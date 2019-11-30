الإسباني جاريدو: الفوز علي الأهلي المصري جاء في الوقت المناسب

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة ،على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي المصري 1 / صفر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال جاريدو في المؤتمرالصحفي عقب المباراة، اليوم الجمعة، إن الفوز على الأهلي جاء بصعوبة، نظرا لكونه منافسا صعباً وقوياً خارج ملعبه، ويمتلك خبرات إفريقية مميزة.

وأوضح : “الفوز على الأهلي جاء بالوقت المناسب، وبالطبع سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ولكن مازال هناك مباريات ونحتاج أن نقدم الأفضل في الفترة المقبلة كي نضمن التأهل”.

وأضاف : “شكرا للجماهير التي حضرت اليوم، دعمهم لنا كان دافعا لتحقيق الفوز”.

وحقق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهماً على الأهلي بهدف نظيف في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 / 1 .