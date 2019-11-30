مساعد مدرب العراق : سنلعب بنفس الأندفاع أمام اليمن

شدد عبد الرحيم حميد مساعد مدرب المنتخب العراقي، أن فوز منتخب بلاده على الامارات 2 / صفر، والتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي24)، ليس كًل شيء بالنسبة لأسود الرافدين مؤكداً أن طموحات الفريق كبيرة ويتطلع لتقديم الأفضل والظهور بمستويات مميزة .

وقال حميد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) : “رغم نجاحنا في حصد بطاقة التأهل لكننا سنلعب المباراة المقبلة أمام اليمن بنفس الروح القتالية ،وأيضاً بنفس الإندفاع لأننا نلعب بإسم العراق ونتطلع دائماً لإسعاد الشعب العراقي وجماهير منتخبنا” .

وأضاف :”المنافسات القوية والحقيقية لخليجي 24 ستبدأ مع الأدوار الإقصائية وعلينا أن نواصل الأداء بنفس القوة للتأهل إلى النهائي والأقتراب خطوة من اللقب” .

وعن الفوز علي الإمارات أوضح حميد قائلاً : “المباراة لم تكن سهلة علي الإطلاق واصطدمنا بخصم عنيد لكننا فرضنا أسلوبنا ونجحنا في تسجيل هدفين في الشوط الأول ،وفي الشوط الثاني وبفضل صلابة اللاعبين تمكنا من الحد من خطورة على مبخوت وحافظنا علي تفوقنا لنحقق هذا الإنتصار الغالي” .