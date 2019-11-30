نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلا على مازيمبي الكونغولي، فى احدي مباريات اليوم ضمن افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.
وتنطلق المباراة عصر اليوم السبت 30-11-2019، على ملعب تي بي مازيمبي، فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة، 13:00 بتوقيت جرينتش.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولي في دور الـ 16 والتي تضم كل من أول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.
وتخطى الزمالك دور الـ32 أمام جينيراسيون السنغالي بصعوبة، حيث أنه خسر في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وحقق الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف.
وشهد فريق الزمالك في الآونة الأخيرة حالة من التخبط الشديد، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبي في الدوري الممتاز.
وتواجه الفريقين من قبل فى ست لقاءات كلها فى دوري أبطال أفريقيا، فاز الزمالك فى لقاء واحد عام 2002 بهدفين العميد حسام حسن، وخسر فى ثلاث مواجهات، بينما تعادلا فى لقائين.
وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام مازيمبي الفرصة الأخيرة للصربي ميلوتان سريدوفيتش “ميتشو”، حتى يتمكن من تصحيح المسار، والعودة بالمارد الأبيض لمكانته الطبيعية.
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