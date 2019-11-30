رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يحسم أولي صفقات الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يحسم أولي صفقات الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز أولي صفقات الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي لضمه في صيف 2020 حسب ما ذكرته الصحافة الاسبانية.



وقالت شبكة " El Desmarque " الإسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لإتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على بنوده الشخصية بالإضافة الى المركز الذي سيشغله في الفريق الملكي.

وأضافت الشبكة الاسبانية الشهيرة أن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كريستيان إيركسن سينتقل الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي في صفقة إنتقال حر ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية للنادي الملكي وذلك بعد أن ينتهي عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.