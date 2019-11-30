رياضة | بوروسيا دورتموند يقرر بيع نجمه في يناير القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يقرر بيع نجمه في يناير القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادري بوروسيا دورتموند الألماني قرر بيع نجمه الإنجليزي الدوولي الشاب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



وأفادت صحيفة "إيندبندنت" الإنجليزية الشهيرة، أن النادي الألماني ضجر من تصرفات سانشو هذا الموسم، في ظل سوء سلوك اللاعب وإفتعاله المشكلات مع ناديه ومدربه "لوسيان فافر".

ودخل سانشو صاحب الـ 19 عاماً في دوامة من المشاكل مع الفريق منذ أشهر قليلة، حيث تأخر عن العودة لفريقه من معسكر المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي، ليتم إنزاله للتدريب مع فريق الشباب، بالإضافة لإستبعاده من مباراة الفريق مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

كما تم تغريم اللاعب مبلغ 100 ألف يورو، وواصل مشكلاته مع فافر عقب إستبداله من مباراة الفريق مع بايرن ميونخ بعد 36 دقيقة فقط. Advertisements

وجلس سانشو إحتياطياً خلال مباراة الفريق الماضية ضد برشلونة بملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا قبل أن يدخل ملعب المباراة ويسجل هدف فريقه الوحيد.

ويعد سانشو مطمعاً للعديد من الإندية، على رأسها الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة لعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت التقارير أيضاً برفض سانشو فكرة الرحيل في يناير المقبل، مفضلاً البقاء مع أسود الفيستفاليا حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي قد يقرر بيعه في الميركاتو الشتوي.