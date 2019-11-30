رياضة | التشكيل المتوقع للبحرين ضد السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للبحرين ضد السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب عبد الله بن خليفة، لمتابعة مباراة نارية بين المنتخب البحريني ونظيره السعودي، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.



ويسعى منتخب البحرين إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام السعودية، لتعويض الجولة الماضية بعدما تعادل سلبيا مع منتخب عمان.

ويتواجد منتخب البحرين في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليجي العربي رصيد نقطة واحدة، خلف الكويت المتصدر ب3 نقاط، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل المنتخب السعودي الترتيب بدون نقاط.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للبحرين في مواجهة السعودية:- Advertisements سيبدأ مدرب البحرين اللقاء بسيد علوي في حراسة المرمى، وأمامه سيد علي، وسيد باقر، أحمد نبيل، وراشد الحوطي، فيما سيدفع بعلي حرم، وعلي مدن، وجاسم الشيخ ، وكميل الأسود، ومهدي حميدان في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم محمد الرميحي.