عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سواريز يرشح 3 مهاجمين لخلافته في برشلونة

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد النجم الأوروجوياني، لويس سواريز، أنه يتفهم سعي إدارة برشلونة لانتداب مهاجم بديل له، مشيرا إلى أنه رشح 3 لاعبين لخلافته في النادي الكتالوني.



وأوضح سواريز أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة هم تامي أبراهام مهاجم تشلسي وماكسي جوميز مهاجم فالنسيا ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو.

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وأشار سواريز إلى أن "هناك العديد من المهاجمين الصغار يبلون بلاء حسنا هذا الموسم"، مضيفا: "بشكل شخصي، أرى أن هناك عددا لا بأس به من المهاجمين الشبان الذين أحب مشاهدتهم لمهاراتهم، بالنسبة لي أحب مشاهدة أبراهام رقم 9 في تشلسي، في وجهة نظري هو مهاجم رائع يملك جودة الإنهاء ويتحرك بروعة رغم سنه الشابة".

وتابع: "الاسم الثاني هو ماكسي جوميز ليس فقط لأنه من أوروجواي، ولكن لأنه يملك العديد من السمات الشخصية والمهارات التي تجعله بسهولة لاعبا في فريق كبير، هذا ما تبحث عنه الفرق الكبرى في مهاجم، على سبيل المثال، لاوتارو مارتينيز يلعب بمستوى عال للغاية هذا الموسم هو الآخر".

وبسؤاله ما إذا كان مديرا رياضيًا في المستقبل لبرشلونة وعليه التعاقد مع مهاجم، قال سواريز: "الأمر يعتمد على بعض السمات والظروف وما يحتاجه النادي في ذلك التوقيت"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وعن لاوتارو قال سواريز: "إنه يملك خصائص الرقم 9 في إنتر هذه الأيام، فقد لا يحتاج الانتقال، إنه هداف بوضوح ويملك مستوى مميزًا ولكن الحقيقة هي أنه مهاجم إنتر ميلانو اليوم".