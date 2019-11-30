شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يعقد اليوم الجمعية العمومية للنادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد النادى المصرى اليوم السبت الجمعية العمومية العادية، حيث قامت إدارة النادى بالإعلان عن أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية المقبلة والبالغ عددهم نحو 6300 عضو، كما تم الإعلان كذلك عن الميزانية العمومية للنادى المصرى خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30.

ومن المقرر أن تنظر عمومية المصرى فى جدول الأعمال الآتى :التصديق على المحضر السابق حال اعتماده من اللجنة الاستشارية باللجنة الأوليمبية قبل تاريخ الانعقاد ، اعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى 2019/6/30.. وعرض خطة النشاط المقترحة ، اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30. عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2019/7/1 حتى 2020/6/30 ، الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات ، ما يستجد من أعمال منها (مقترحات الأعضاء العاملين المسبقة - ما يخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع) وأى أعمال أخرى.