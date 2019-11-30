شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..ختام دورة مدربات كرة القدم النسائية تحت إشراف الاتحاد النرويجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التى ينظمها الاتحاد النرويجى لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصرى بحضور المحاضرين الدوليين يار توسكا وان بيلرود ورشيد حجام المستشار بالاتحاد النرويجي والتى شهدت مشاركة 24 مدربة دارسة و120 لاعبة من سن 6 سنوات حتى 16 سنة.

انطلق برنامج اليوم الثالث فى التاسعة صباحا، حيث تم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت إشراف المدربات الدارسات وتم تنفيذ وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم أساسيات كرة القدم فى حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية و مصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر النسائي تحت 20 عاما.

كما خضعت الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرون بالحديث عن كل ما تم تطبيقه بشكل عملى، وتختتم غدا السبت الدورة بحضور سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، حيث يتم توزيع الشهادات على الدارسات فى حفل الختام.