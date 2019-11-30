شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع اليوم خطة خطف 3 نقاط من "قراصنة" موريتانيا في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم السبت فريق المصرى البورسعيدى استعداداته لمباراة نواذيبو بطل موريتانيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد بتوقيت القاهرة على إستاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ويُحدد ايهاب جلال خلال مران اليوم الخطة التى سيلعب بها الفريق البورسعيدي غداً من أجل خطف النقاط الثلاثة من قراصنة الفريق الموريتاني.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين ، وإصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى 20 لاعبا للسفر إلى موريتانيا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم كل من: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.

وفى نفس السياق ، قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن مواجهة فريق نواذيبو الموريتاني ليست سهلة كما يعتقد البعض، وشدد جلال على أن الكرة الموريتانية في تطور مستمر وهذا ما ظهر جليًا في تعادل المنتخب الموريتاني مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربي في تصفيات أمم أفريقيا ،وأضاف جلال المصري لديه هدف واحد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق إلا بحصد النتائج الإيجابية داخل وخارج الديار.