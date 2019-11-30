كرة يد.. الزمالك يحسم الدربي بالفوز على الأهلي في ختام المرحلة الأولى للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره الأهلي بنتيجة 22-20 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بختاج المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد، على صالة الشباب بالسادس من أكتوبر.

شهدت الدقائق الخمس الأولى من المباراة تقدم لصالح نادي الزمالك بهدفين دون رد، بعد سيطرة من جانب أصحاب القمصان البيضاء، بينما احتاج الأهلي لست دقائق كاملة من أجل التعرف على الطريق نحو شباك المنافس لأول مرة، ثم استطاع الأهلي أن يتعادل بنتيجة 2-2 في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وحافظ الزمالك على تقدمه في مواجهة الأهلي حتى طلب المدير الفني للأهلي وقت مستقطع في الدقيقة 20، حين كانت النتيجة 6-4 لصالح القلعة البيضاء، أملًا في إحداث تغيير يعيد الأحمر إلى المباراة.

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واستمر الزمالك في توسيع الفارق مع الأهلي، حتى زاد إلى 4 أهداف، واستطاع أن يتقدم بنتيجة 9-5 مع نهاية الشوط الأول للمباراة.

وحاول الأهلي أن يعود للمباراة في الشوط الثاني، لكن الزمالك ظل الأفضل معتمدًا على التفوق في الشوط الأول للقاء، حيث استطاع الأحمر أن يسجل في نصف المباراة الثاني 15 هدفًا، مقابل 13 للأبيض، وانتهى اللقاء بنتيجة 22-20 لصالح الزمالك.

واستطاع الزمالك فقًا لهذه النتيجة أن يكتب لنفسه تفوق كبير قبل بداية المرحلة الثانية الخاصة بتحديد البطل والتي ستضم أصحاب المراكز الثمانية الأولى.

ويدخل الزمالك المرحلة الثانية وفي رصيده 21 نقطة من خلال المواجهات مع أندية المرحلة الثانية، بينما يمتلك الأهلي 15 نقطة.