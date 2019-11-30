نتيجة مباراة السعودية والبحرين فى كأس خليجي 24

يحتضن ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل القطري مباراة قوية بين منتخبي البحرين والسعودية، فى احدي أهم مباريات اليوم، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2019 – خليجي 24، والمقام فى قطر.

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 30-11-2019، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت جرينيتش.

وذلك في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذ يرغب الأخضر في تحقيق الفوز بعد خسارة المباراة الافتتاحية، فيما يريد البحريني جمع فوز بعد تعادله باللقاء الأول للحفاظ على حظوظه بالصعود.

المنتخب السعودي خلال الجولة الأولى تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل المنتخب البحريني سلباً مع نظيره العماني.

وشهدت يوم أمس الجمعة إقامة لقاءين من الدور الثاني، إذ استطاع أسود الرافدين تكرار فوزهم الذي حدث بالدور الأول، لكن الخصم كان الأبيض الإماراتي الذي تكبد هزيمة بهدفين، فيما انتصر المنتخب القطري على نظيره اليمني بسداسية بيضاء.

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وألتقى المنتخب السعودي بنظيره البحريني في بطولة كأس الخليج 17 مرة ، فاز في 8 مباريات وخسر 4 وتعادلا 4 مرات، حيث شهد تناوب عدد من أساطير الأخضر زيارة شباك الخصم أبرزهم ماجد عبدالله بجانب ناصر الشمراني وياسر القحطاني وفهد المهلل وسعيد العويران.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى كأس خليجي 22 بالسعودية 2014، فى اللقاء الذي جمع بينهم فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهي بفوز السعودية بثلاثية بيضاء على ملعب الملك فهد الدولي.

وسوف يبث اللقاء عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، الكويت، عمان، الرياضيتين، وشبكة قنوات الكأس، ويعلق على المباراة كلا من عصام الشوالي، خليل البلوشي، محمد السعدي، أحمد الكعبي.

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