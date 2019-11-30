يلتقي منتخب الكويت بنظيره المنتخب العماني، فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات فى كأس الخليج العربي 2019 “خليجي 24″، والمقامة فى قطر.
وتقام المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق عصر اليوم السبت 30-11-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.
ويتصدر منتخب الكويت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يقع عمان في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
ويدخل المنتخبين اللقاء رافعا شعار لا محال من الهزيمة، ويدخلون بقوة وأداء مميز من أجل تحقيق اللقب هذه النسخة.
وخاض منتخب الكويت اللقاء الماضي بالجولة الأولي امام المنتخب السعودي وحقق الأنتصار بنتيجة 3-1.
وعلى الجانب الآخر تعادل المنتخب العماني فى لقاءه الأول أمام منتخب البحرين سلبياً بدون أهداف.
وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى خليجي 23 بالكويت 2017، فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهي اللقاء بفوز عمان بهدف دون رد من ضربة جزاء.
:
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الكويت وعمان فى كأس خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.