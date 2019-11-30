نتيجة مباراة الكويت وعمان فى كأس خليجي 24

يلتقي منتخب الكويت بنظيره المنتخب العماني، فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات فى كأس الخليج العربي 2019 “خليجي 24″، والمقامة فى قطر.

وتقام المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق عصر اليوم السبت 30-11-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

ويتصدر منتخب الكويت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يقع عمان في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويدخل المنتخبين اللقاء رافعا شعار لا محال من الهزيمة، ويدخلون بقوة وأداء مميز من أجل تحقيق اللقب هذه النسخة.

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وخاض منتخب الكويت اللقاء الماضي بالجولة الأولي امام المنتخب السعودي وحقق الأنتصار بنتيجة 3-1.

وعلى الجانب الآخر تعادل المنتخب العماني فى لقاءه الأول أمام منتخب البحرين سلبياً بدون أهداف.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى خليجي 23 بالكويت 2017، فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهي اللقاء بفوز عمان بهدف دون رد من ضربة جزاء.