نتيجة مباراة ريال مدريد وألافيس فى الدوري الإسباني 2019-2020

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نادي ديبورتيفو ألافيس، ضمن احدي مباريات اليوم فى افتتاح الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020.

وتقام المباراة على ملعب مينديزوروزا، وتنطلق ظهر اليوم السبت 30-11-2019، فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت مكة، 12:00 بتوقيت جرينتش.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 28 نقطة لكن الأخير له ميزة التفوق بفارق الأهداف لذلك هو يحتل الصدارة، ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للتحرك نحو القمة من جديد بتحقيق الفوز على ديبورتيفو ألافيس في ملعبه قبل أقل من يوم على الموقعة الكبيرة في نفس الجولة والتي تجمع برشلونة بنظيره أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة مباريات الأسبوع الخامس عشر من الليجا.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر مواجهة خاضها ببطولة الدوري الإسباني على حساب ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الملكي عروضه القوية في بطولة الدوري وينتزع 3 نقاط جديدة مع عرض قوي رغم تأخره في النتيجة بخطأ قاتل من القائد سيرجيو راموس.

Advertisements

أما على صعيد البطولة الأووربية، فقد تمكن الريال من حجز مكان له في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان، حيث جاءت مواجهة الميرينجي أمام نادي العاصمة الفرنسية قوية للغاية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في لقاء أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء الماضي.

ويدخل ديبورتيفو ألافيس العنيد المباراة في المرتبة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وفاز فى آخر مباراتين بالليجا حيث نجح في الفوز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الماضية حقق ألافيس الفوز على إيبار بثنائية بيضاء.

ويفقد ريال مدريد أحد أهم لاعبيه والذي يعتمد عليه زيدان في مباريات الملكي الأخيرة بشكل كبير وهو البلجيكي إيدين هازارد، الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى القدم في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وكان آخر لقاء بين ريال مدريد وألافيس فى الليجا الموسم الماضي بالجولة 22، وانتهي اللقاء بفوز الريال بثلاثية نظيفة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

: