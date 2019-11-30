جدول مباريات اليوم السبت 30-11-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة مازيمبي – الزمالك الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة A إتحاد الجزائر – الوداد الرياضي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة C الرجاء الرياضي – الترجي الرياضي الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة D نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 تشيلسي – وست هام يونايتد الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 ليفربول – برايتون الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 توتنهام هوتسبير – بورنموث الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 14 ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 15 فالنسيا – فياريال الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 15 بريشيا – أتلانتا الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 14 هيرتا برلين – بوروسيا دورتموند الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 بايرن ميونيخ – باير ليفركوزن الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 بادربورن – لايبزيج الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 نيس – أنجيه الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 ستاد ريمس – بوردو الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 مونبلييه – أميان الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 Advertisements ستراسبورج – ليون الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 15 سيفاس سبور – قاسم باشا الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 13 غوزتبه – فنربخشة الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 13 النادي الإفريقي – مستقبل سليمان الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 10 كولن – أجوسبورج الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 13 حسنية أكادير – الدفاع الحسني الجديدي الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 12 جنوى – تورينو الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الايطالي، الجولة 14 فيورنتينا – ليتشي الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الايطالي، الجولة 14 شبيبة الساورة – جمعية أولمبي الشلف الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 12 نادي مولودية الجزائر – شباب رياضي بلوزداد الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 12 مولودية وهران – إتحاد بسكرة الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 12 ريال مايوركا – ريال بيتس الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 15 الاتحاد السكندري – الإسماعيلي الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 6 أهلي الخرطوم – الأهلي عطبرة الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 12 الرفاع الشرقي – المحرق الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري البحريني، الجولة 5 منتخب الكويت – منتخب عمان الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي خليجي 24، المجموعة B منتخب البحرين – منتخب السعودية الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي خليجي 24، المجموعة B

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 30-11-2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.