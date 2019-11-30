جدول مواعيد مباريات كأس الخليج “خليجي 24” والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على جدول مواعيد مباريات بطولة كأس الخلبج العربي 2019 “خليجي 24” المقامة على الأراضي القطرية في الفترة من 26 نوفمبر 2019 حتى 8 ديسمبر 2019.

يُشارك في البطولة 8 منتخبات خليجية بعد عدول “السعودية والإمارات والبحرين” عن قرارهم بمقاطعة البطولة لأسباب سياسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى دولة الكويت التي لعبت دورًا هامًا في عملية تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف قبل أسبوع واحد من انطلاق المنافسة.

يمكنك من خلال هذا الجدول المواعيد التعرف كذلك على النتائج أول بأول عقب انتهاء كل مباراة، كما تستطيع مشاهدة أهداف كل مباراة بالضغط على النتيجة فقط للوصول لصفحة الأهداف.

تنقل مباريات البطولة على القنوات التالية:

سلطنة عُمان الرياضية

الكأس الأولى القطرية

الكأس الثانية القطرية

الكويت الرياضية

بي إن سبورتس المفتوحة

بي إن سبورتس 13 الناطقة بالإنجليزية.

إليكم جدول مواعيد مباريات دور المجموعات

المباراة تاريخ وموعد المباراة المجموعة والجولة قطر (1-2) العراق الثلاثاء 26-11-2019، الساعة 18:31 بتوقيت مصر، 19:31 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الأولى الإمارات (3-0) اليمن الثلاثاء 26-11-2019، الساعة 20:29 بتوقيت مصر، 21:29 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الأولى سلطنة عمان (0-0) البحرين الاربعاء 27-11-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الأولى السعودية (1-3) الكويت الاربعاء 27-11-2019، الساعة 18:59 بتوقيت مصر، 19:59 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الأولى الإمارات (0-2) العراق الجمعة 29-11-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثانية اليمن (0-6) قطر الجمعة 29-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثانية الكويت – سلطنة عمان السبت 30-11-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثانية البحرين – السعودية Advertisements السبت 30-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثانية قطر – الإمارات الاثنين 2-12-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثالثة اليمن – العراق الاثنين 2-12-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثالثة الكويت – البحرين الاثنين 2-12-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثالثة سلطنة عمان – السعودية الاثنين 2-12-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثالثة

جدول مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 24

المباراة تاريخ وموعد المباراة الملعب أول المجموعة A – ثاني المجموعة B الخميس 5-12-2019، الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية ستاد خليفة الدولي أول المجموعة B – ثاني المجموعة A الخميس 5-12-2019، الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

موعد نهائي خليجي 24