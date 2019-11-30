لقطة اليوم | حدث تاريخي في خليجي 24، فهل ينتبه الفيفا؟

عاش ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية “الدوحة” حدثًا استثنائيًا هو الأول من نوعه في تاريخ بطولة كأس الخليج العربي (خليجي)، أثناء مباراة قمة المجموعة الأولى في الجولة الثانية بين الإمارات والعراق، يوم الجمعة 29-11-2019، عندما قرر الحكم الدولي البلجيكي “ألكسندر بوكوت” مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، قبل احتساب ركلة جزاء لمنتخب العراق في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز أسود الرافدين بهدفين دون رد.

لكن المدافع الشهير صاحب التصويبات القوية “علي عدنان” فشل في استغلال الحدث ودخول التاريخ مع الحكم ألسكندر بوكوت، وسدد ركلة الجزاء بلا مُبالاة غريبة، لتذهب الكرة سهلة للغاية على الحارس محمد الشامسي الذي أمسك بها دون مشاكل في الدقيقة 81.

وتبقى خطوة تطبيق تقنية VAR في بطولة إقليمية مثل كأس الخليج العربي، والمكونة من 8 منتخبات يتنافسون لمدة أسبوعين فقط، من الخطوات المؤثرة في عالم كرة القدم، حيث توجد بطولات أكثر تأثيرًا وأهمية ومُعتمدة من قبل “الفيفا” مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال آسيا لا تطبق فيها تقنية VAR حتى الآن.

ما فعله الاتحاد الخليجي لكرة القدم باعتماد تقنية VAR في مباريات خليجي 24 بمثابة الاحترام الحقيقي لقوانين الفيفا الجديدة، رغم عدم اعتراف الفيفا بهذه البطولة التي تقام كل عامين وتحظى بمتابعة واهتمام كبير في الخليج العربي، فهل تلفت تلك اللقطة أنظار الفيفا لإعادة النظر مرة أخرى في أمر اعتماد البطولة كي تكون بطولة دولية ضمن أجندة الفيفا؟