رياضة | مورينيو يتحدث عن مواجهة بورنموث ويوجه رسالة لمدرب أرسنال

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تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبير عن مواجهة فريقه ضد فريق بورنموث والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



مورينيو يتحدث عن رحيل إيمري :- وقال مورينيو في تصريحات صحفية عن منصب تدريب آرسنال المتاح حاليا بعد رحيل إيمري : "أنا سعيد للغاية هنا ولم أستطع حتى التفكير في إمكانية الذهاب إلى مكان آخر، ويمكنك وضع أي نادٍ في العالم أمامي أعدك لن أتحرك".

رسالة مورينيو لايمري بعد رحيله من تدريب أرسنال :- وواصل عن اوناي إيمري : "لقد تمت اقالتي من قبل أعرف جيدا ذلك الشعور لذلك أنا حزين بشأنه، ووناي مدرب رائع لم يكن سعيد في آرسنال و الظروف لم تساعده للعمل هناك، وسيحصل على بعض الوقت من الاجل الراحة و يعود للعمل مع فريق آخر ربما أفضل". Advertisements

مورينيو يتغنى بنجمه قبل مواجهة بورنموث :- وأضاف : "‏أعتقد أنه عليك التحدث معه (ديلي آلي) لأنه لم أكن أنا الذي كان يلعب و يقاتل و يجري ، يفعل كل شيء بنفسه، ونحن نحاول فقط أن نمنحه الشروط المناسبة للشعور بالرضى للقيام بذلك، ولن يكون رجل المباراة في كل مباراة، وسيكون لديه بعض المباريات حيث لن يلعب كما فعل مؤخرا".

وتابع عن ديلي آلي : " يجب أن يحتفظ بقاعدة معينة وأداء معين حيث لا يذهب إلى ما أقل من ذلك، لذلك أتمنى أن يحافظ على هذه القاعدة كهدف لاعب رائع شاب يتمتع بجميع الظروف اللازمة للتطوير، ولذلك أعتقد أنه مستقبل مشرق ونريد فقط مساعدته للوصول إلى مستوياته".