رياضة | اليوم.. الاتحاد يستدرج الإسماعيلي في المكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الاتحاد يستدرج الإسماعيلي في المكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب حرس الحدود بالمكس، مباراة نارية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي، اليوم السبت ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون الثنائي على موعد مباراة قوية عقب تأهلهما سويًا لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري العام ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري العام وتُذاع مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، عبر قناة أون سبورت on sports وتايم سبورتس time sports الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. Advertisements

وكان الإسماعيلي، عاد من الإمارات بفوز هام على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، ضمن بهما التأهل لدور الثمانية لكأس محمد السادس ملك المغرب للأندية أبطال العرب، بعدما فاز ذهابًا أيضًا بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر يدخل الاتحاد السكندري المباراة، منتشيًا بالصعود لنفس الدور من البطولة ذاتها، على حساب المحرق البحريني، بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.