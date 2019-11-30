رياضة | إشادة وعتاب..ماذا دار بين فايلر ولاعبي الأهلي عقب هزيمة النجم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة وعتاب..ماذا دار بين فايلر ولاعبي الأهلي عقب هزيمة النجم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وفور انتهاء المباراة، حرص فايلر على عقد جلسة مع لاعبيه داخل غرفة ملابس المباراة، حيث بدأ كلماته بالثناء على أداء اللاعبين رغم الهزيمة، معربًا عن آمله في مواصلة الأداء المميز بباقي مباريات البطولة.

وألقى فايلر، كلمات عتاب على أيمن أشرف مدافع الفريق، بعدما تعرض للطرد خلال أول عشر دقائق من المباراة، وهو ما أثر بالسلب على أداء فريقه طوال مجريات المباراة.

واختتم فايلر، كلماته بمطالبة اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبلة والدخول في المنافسة مبكرًا، رافضًا التنازل عن الثلاث نقاط لمواصلة المشوار بالبطولة. Advertisements

وتعود بعثة الفريق فجر اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من قرطاج، حيث يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر.

ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال السوداني حقق فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.