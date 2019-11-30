رياضة | موعد مباراة اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي المغربي بدوري الأبطال اليوم.. مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ضد الوداد البيضاوي

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يستعد ملعب تشاكر بالبليدة في الجزائرة، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل ستكون بين اتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتُقام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب تشاكر بالبليدة والذي يبعد عن العاصمة الجزائرية 50 كيلو متر، بسبب إغلاق ملعب 5 يوليو للإصلاحات وإعادة ترتيب أرضيته.
موعد مباراة اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي المغربي بدوري الأبطال
ومن المقرر أن تُقام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الوداد البيضاوي المغربي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقله لمباراه اتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الوداد البيضاوي المغربي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال، والجزائرية الأرضية أيضًا ستقوم بنقل المباراة عبر قناتها مباشرةً.
تاريخ المواجهات بين اتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي
وإلتقى الفريقين في تسع مواجهات سابقة، حيث جاءت النتائج متكافئة، وحقق الوداد البيضاوي المغربي الفوز في ثلاث مباريات وهو نفس عدد مرات فوز اتحاد العاصمة الجزائري، وحسم التعادل أيضًا ثلاث مباريات بين الطرفين.